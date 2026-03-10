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В Лунинецком районе мужчина разгромил кафе из-за прервавшейся песни

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  • 10.03.2026, 10:19
  • 7,104
В Лунинецком районе мужчина разгромил кафе из-за прервавшейся песни

Это привело посетителя в ярость.

В одном из агрогородков Лунинецкого района пьяный посетитель устроил погром в кафе после того, как в заведении неожиданно прервалась звучавшая песня, сообщили в пресс-службе УВД.

По предварительным данным, 37-летний житель района в тот вечер употреблял спиртное у себя дома. Ближе к ночи он отправился в местное кафе, где продолжил распивать алкогольные напитки. В какой-то момент мужчине не понравилось, что звучавшая в заведении песня внезапно прервалась. После этого посетитель пришел в ярость и начал крушить все, что попадалось ему под руку.

В результате дебоша были повреждены витрина, стеллаж с продуктами питания, кассовый аппарат и музыкальная аппаратура. Общая сумма материального ущерба превысила 700 рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. Фигуранту может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

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