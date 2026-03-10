В Лунинецком районе мужчина разгромил кафе из-за прервавшейся песни 16 10.03.2026, 10:19

7,104

Это привело посетителя в ярость.

В одном из агрогородков Лунинецкого района пьяный посетитель устроил погром в кафе после того, как в заведении неожиданно прервалась звучавшая песня, сообщили в пресс-службе УВД.

По предварительным данным, 37-летний житель района в тот вечер употреблял спиртное у себя дома. Ближе к ночи он отправился в местное кафе, где продолжил распивать алкогольные напитки. В какой-то момент мужчине не понравилось, что звучавшая в заведении песня внезапно прервалась. После этого посетитель пришел в ярость и начал крушить все, что попадалось ему под руку.

В результате дебоша были повреждены витрина, стеллаж с продуктами питания, кассовый аппарат и музыкальная аппаратура. Общая сумма материального ущерба превысила 700 рублей.

По факту произошедшего проводится проверка. Фигуранту может грозить наказание вплоть до трех лет лишения свободы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com