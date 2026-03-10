«Продали 2500 тюльпанов» 6 10.03.2026, 10:31

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Сколько продавцы цветов в Беларуси заработали за праздничные выходные?

Продавцы тюльпанов и мимозы начиная с пятницы пережили самые хлебные дни года. Ситуативные прилавки заняли свое место возле станций метро, крупных магазинов на районе и вблизи жилых домов — везде, где ходят люди. Но сколько цветов реально было продать и сколько денег этот хрупкий товар принес? Журналисты Onlíner спросили у тех, кто был по ту сторону прилавка.

На одной из конечных станций метро вечером 8 марта можно увидеть сразу несколько рыночных механизмов в действии: конкуренция более чем явная, причем к тем продавцам, у которых уже кто-то что-то покупает, подходят новые люди, а к «свободным кассам» почему-то нет. «Демпинг», «горячее предложение» — можно увидеть и эти маркетинговые термины, а заодно уйти с букетом трехрублевых тюльпанов. Люди цветы берут, хотя официальный праздник уже отсчитывает свои последние часы. Через час там станет намного меньше продавцов, пустые коробки и цветочная некондиция превратятся в инсталляцию у мусорок. Но некоторых из встреченных вечером продавцов заметим в том же месте в обед 9 марта — при попытках продать остатки.

В этой локации мы встретили Вадима. К 20 часам воскресенья у него в автомобиле оставалось довольно много цветов, если оценивать на вид. Во взгляде мужчины читается разочарование, он занят упаковкой нераспроданных остатков, но соглашается недолго пообщаться. Говорит, что продавал только тюльпаны, причем выращенные собственноручно.

— Продали, ну, может, 2500 штук. По 4 рубля все время продавали.

— К концу 8 Марта цену не снижали?

— Нет, а смысл?

Если перемножить количество проданных цветков на цену, получим сумму в 10 000 рублей.

В понедельник результатами торговли с нами поделилась Самира, она продавала только мимозу:

— В этом году не было большой активности. Сначала продала на рублей 700 и потом на рублей 450 где-то. Торговала три дня.

Девушка говорит, что остатки есть, будет еще пытаться их продать.

— В воскресенье продал, может, штук 300—400, — прикидывает Дмитрий. — В субботу был более активный день, штук 600 продать удалось.

— Вы не снижали цены?

— 7 марта нет, восьмого — да. В субботу продавали по 5 рублей, в воскресенье к вечеру — уже по 3 рубля.

Мужчина признается, что сам не закупал цветы, занимался только продажей. Если примерно подсчитать его результат, получим как минимум 3900 рублей за два дня.

Дополнено

О своих результатах рассказал еще один продавец, пожелавший остаться анонимным:

— Продали 2400 тюльпанов, но торговали не первый год. Неплохой год, но, когда идет снег и дождь, прибыль лучше, люди быстрее покупают. Довольно прибыльное дело, заработок за 3 дня — официальная зарплата в городе Минске. Продавали по 4—5 рублей. Цветы закупали, 5700 рублей на это ушло. Все продано до последнего цветка. В прошлые годы остаток был до 50 штук на подарки, а в этом году отложили заранее. Год назад продали большее количество.

Если с умом подходить, заработок с одной точки примерно $1200—1500, но спали по 3 часа в сутки — был предзаказ, который надо запаковать на следующий день. Нелегкая работа.

Еще один читатель рассказал о финансовой и скрытой стороне выгонки тюльпанов:

— Первый раз выгонял тюльпаны к 8 Марта — 1700 луковиц. Себестоимость луковицы около 1,5 рубля. Электроэнергия, вода, препараты, потери (около 200 луковиц) дали к себестоимости еще 0,5 рубля — итого 2 рубля.

Со слов мужчины, это не все расходы: еще налог — 173 рубля, самообложение личного подсобного хозяйства — 40 рублей, пакетики для фасовки — 100 рублей.

— Продавал по предзаказам по 3,5 рубля, потом 5 числа — по 4 рубля, 6 и 7 числа — по 4,5 рубля. Восьмого — по 5 рублей. Все продал, на руках — 5000 рублей. Выращивание и продажи «съели» около 120 часов времени. Чистыми (то есть зарплата за выращивание и продажу) — 1500 рублей.

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