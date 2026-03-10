ВСУ освободили почти всю Днепропетровскую область 2 10.03.2026, 10:33

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Украинский генерал раскрыл подробности.

Силы обороны Украины проводят наступательную операцию на юге, и им уже удалось освободить почти всю территорию Днепропетровской области. Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью РБК-Украина.

«Уже освобождено более 400 квадратных километров нашей территории. На несколько меньшей территории проведена зачистка тыловой зоны от вражеских лиц, просочившихся туда. Освобождена почти вся территория Днепропетровской области. Осталось доработать три небольших населенных пункта и еще два – зачистить», – рассказал он.

Он добавил, что благодаря этим успехам в феврале освобождено больше территории, чем потеряно.

Комаренко также рассказал, что это была спланированная наступательная операция, которая прошла все процедуры утверждения и согласования. Она проводится силами десантно-штурмовых войск, штурмовых войск при поддержке механизированных бригад, которые обороняются на этом направлении.

Комментируя ситуацию на фронте, генерал отметил, что она «сложная, но контролируемая». Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления, на которых враг сосредоточил основные усилия.

«Но постепенно обстановку выравниваем за счет наших активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление», - добавил генерал.

Он добавил, что во время весенней кампании приоритетными направлениями для россиян останутся Покровское, Александровское и Запорожское направления.

«Это для них направления сосредоточения основных усилий, чтобы выполнить те задачи, которые они для себя ставят. А это, во-первых, полный контроль над Луганской и Донецкой областями. Во-вторых – максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях», - пояснил он.

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