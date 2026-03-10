Кого в Польше можно включить в ходатайство о предоставлении международной защиты? 10.03.2026, 10:51

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Ответили юристы.

Ходатайство о предоставлении международной защиты в Польше может касаться не только самого заявителя. Кого можно в него включить, разъяснил Центр белорусской солидарности.

Ходатайство может распространяться на тех, кто:

- сопровождает заявителя;

- находится от него в зависимости — по возрасту, состоянию здоровья или по экономическим причинам.

В ходатайство могут быть включены:

- супруг или супруга заявителя, если брак признается польским законодательством;

- несовершеннолетние дети заявителя и/или его супруга/супруги, включая усыновленных (при условии, что такие дети не состоят в браке).

Если ребенок родился уже во время рассмотрения дела, то он также может быть включен в ходатайство о международной защите.

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