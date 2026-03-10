Минчанин подарил отцу квартиру и гараж, но к сделке возникли вопросы 3 10.03.2026, 11:12

6,044

В итоге ее отменили.

Минчанин подарил своему отцу квартиру и гараж. В прокуратуре предположили, что таким образом житель столицы пытался избежать наложения взыскания по налоговым обязательствам, и потребовали отменить сделку.

Бывший владелец объектов недвижимости задолжан 80 тысяч рублей подоходного налога и пени по нему. Квартиру и гараж мужчина подарил отцу, когда вопросом взыскания задолженности уже занялись судебные исполнители. Этот факт навел прокуроров на мысль, что щедрость минчанина имеет корыстный мотив.

«В ходе проверки отец должника пояснил, что гаражом и квартирой он не пользуется, расходы по содержанию недвижимого имущества несет сын. Квартира и гараж были подарены ему сыном якобы в счет возврата возникшего между близкими родственниками долга, доказать наличие которого опрошенный не мог», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокуратура пришла к выводу, что договоры дарения заключены сыном и отцом лишь для вида. Таким образом минчанин планировал избежать возможные проблемы, которые могли возникнуть с объектами недвижимости из-за накопившейся задолженности.

В итоге суд отменил договоры дарения. На этапе рассмотрения гражданского дела должник выплатил всю сумму подоходного налога и пени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com