Медведь-шатун запутался 13 Олеся Яхно

10.03.2026, 11:16

5,976

В Кремле пожаловались на то, что международного права больше нет.

А чуть ранее еще один кремлевский функционер заявил об испарении «духа Анкориджа».

Странно, ведь дух или формула Анкориджа, судя по подходам РФ, как раз и предполагал навязывание договоренностей в обход международного права. Договорняк.

Да и до этого, начиная с 2014 года, все действия Кремля были направлены на развал системы, опирающейся на правила и нормы. А теперь вот жалуются на их отсутствие.

Как оказалось, стандартный подход РФ «устроить хаос» может обернуться бумерангом: где-то ситуация развивается до «хаоса в хаосе» (где по морде может получить инициатор гибридности), а где-то – более сильный может перехватить инициативу, продемонстрировав инициатору гибридности, что нечего лезть в драку, если для этого нет достаточно ресурсов и видения перспективы.

Олеся Яхно, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com