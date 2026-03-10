Медведь-шатун запутался

Медведь-шатун запутался13
- Олеся Яхно
- 10.03.2026, 11:16
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В Кремле пожаловались на то, что международного права больше нет.
А чуть ранее еще один кремлевский функционер заявил об испарении «духа Анкориджа».
Странно, ведь дух или формула Анкориджа, судя по подходам РФ, как раз и предполагал навязывание договоренностей в обход международного права. Договорняк.
Да и до этого, начиная с 2014 года, все действия Кремля были направлены на развал системы, опирающейся на правила и нормы. А теперь вот жалуются на их отсутствие.
Как оказалось, стандартный подход РФ «устроить хаос» может обернуться бумерангом: где-то ситуация развивается до «хаоса в хаосе» (где по морде может получить инициатор гибридности), а где-то – более сильный может перехватить инициативу, продемонстрировав инициатору гибридности, что нечего лезть в драку, если для этого нет достаточно ресурсов и видения перспективы.
Олеся Яхно, «Фейсбук»