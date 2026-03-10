Шо — опять?11
- Виталий Цыганков
- 10.03.2026, 11:31
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Идея Лукашенко провалилась.
Александр Лукашенко заявил, что рад видеть граждан Узбекистана, которые приедут работать в Беларусь. Об этом он сказал во время встречи с послом этой страны Рахматуллой Назаравым.
— Много узбеков живёт у нас и хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост населения, как у вас. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать, — заявил Лукашенко.
И тут, как в том известном украинском мультфильме про волка, хочется спросить: «Шо — опять?».
Действительно, это мы уже слышали: в прошлом году, 11 апреля 2025 года, во время встречи в Минске с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять 100–150 тысяч пакистанских специалистов для работы в различных секторах экономики.
Помним, какие горячие дискуссии вызвало это приглашение: люди массово возмущались в социальных сетях, а силовики даже задерживали тех, кто негативно высказывался о возможном приезде пакистанцев. Безусловно, власти это мониторили и соответствующим образом докладывали наверх о негативных общественных настроениях.
Прошёл почти год, и можно смело сказать, что идея с пакистанцами на сегодня полностью провалилась — в Беларусь приехали буквально несколько десятков, максимум несколько сотен человек из этой страны. И причина не столько в негативном отношении белорусов к этой идее (в определённых ситуациях власть это не сильно волнует), сколько в финансах и экономике.
В Пакистане средняя зарплата около 300 долларов, и чтобы мигранту имело смысл ехать в Беларусь, ему нужно зарабатывать здесь значительно больше — минимум 700 долларов, чтобы, оплачивая здесь еду и жильё, он мог что-то откладывать и отправлять на родину.
Кто же даст ему такие деньги за простую физическую работу? Ведь в Беларуси медианная зарплата (последние данные за ноябрь) составляет 2081 рубль, те же самые около 700 долларов.
А теперь Лукашенко приглашает приехать граждан Узбекистана. Однако средняя зарплата в Узбекистане составляет около 500 долларов. Стимула ехать в небогатую Беларусь ещё меньше.
Заявления Лукашенко снова подчёркивают стратегическую проблему белорусской экономики — нехватку рабочих рук, которая обострилась из-за того, что после 2020 года из страны уехало как минимум полмиллиона высокообразованных и профессиональных людей.
Власти, да и бизнес, в последние годы были вынуждены повышать зарплаты тем, кто остался, что увеличивало производственные издержки и ухудшало прибыльность и рентабельность белорусских предприятий. Этот ресурс подошёл к концу. И теперь власть не находит другого выхода, кроме приглашения мигрантов.
Второй вариант — прекратить репрессии, восстановить законность и права работников, чтобы в страну могли вернуться те сотни тысяч белорусов, которые уехали по политическим причинам, — Лукашенко не рассматривает.
Виталий Цыганков, «Радыё Рацыя»