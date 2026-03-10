Известная электронная платежная система заблокировала белорусов 5 10.03.2026, 11:39

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У многих на счетах заблокированы деньги.

Электронная платежная система Skrill начала блокировать аккаунты белорусов.

Пользователи из Беларуси получают сообщения, в которых сказано, что «санкционные ограничения влияют на возможность предоставлять услуги в вашей стране», пишет Office Life со ссылкой на читателей.

Примечательно, что сообщения о закрытии аккаунтов приходят в тот же день, когда к ним уже нельзя получить доступ и, как результат, вывести деньги.

«Это решение связано с нашими нормативными и санкционными ограничениями. Оно не связано с вашей личной деятельностью», - сказано в таких сообщениях.

С начала марта подобные сообщения стали получать и российские пользователи. Как пишут в тематических чатах, блокируют все аккаунты, которые были зарегистрированы на паспорт Беларуси или России, если эти государства указаны и как страна проживания. При этом уточняется, что вывести деньги из заблокированного аккаунта возможно только переводом на счет в банке, открытом на имя владельца данного аккаунта. Но есть нюанс: белорусские и российские банки для таких целей не подойдут опять-таки из-за санкций.

Skrill — электронная платежная система, основанная в Лондоне. С 2022 года она работала для белорусов с ограничениями, в том числе нельзя было зарегистрировать новый аккаунт.

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