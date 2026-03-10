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Перед работодателями стоит интересная дилемма

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  • 10.03.2026, 11:49
  • 1,782
Перед работодателями стоит интересная дилемма

Как правильно внедрять ИИ?

Многие компании допускают серьезную ошибку при внедрении искусственного интеллекта: время, которое сотрудники экономят благодаря новым технологиям, они заполняют дополнительной работой. Эксперты предупреждают, что такой подход усиливает выгорание и может привести к оттоку талантливых специалистов, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Во многих организациях распространено мнение, что если ИИ экономит сотруднику, например, 10 часов в неделю, эти часы нужно немедленно заполнить новыми задачами. Однако аналитики считают, что это разрушает главное преимущество технологий — возможность повысить качество работы, а не просто увеличить ее объем.

По оценкам исследовательской компании Gallup, выгорание ежегодно обходится мировой экономике примерно в 322 млрд долларов из-за текучести кадров и падения производительности. Кроме того, опросы показывают, что около 44% сотрудников увольняются именно из-за перегрузки и хронического стресса.

Специалисты считают, что главная ценность ИИ заключается в автоматизации рутинных задач — обработке данных, подготовке отчетов, ведении переписки и других административных процессов. Освободившееся время сотрудники могут направить на стратегическое мышление, креативные решения и развитие отношений с клиентами.

Некоторые компании уже применяют такой подход. Они используют ИИ для выполнения «технической» работы, а сотрудников поощряют дополнительным временем для более сложных и значимых задач. В результате повышается качество решений, растет удовлетворенность клиентов и улучшается удержание персонала.

Эксперты считают, что в ближайшие годы именно компании, которые используют ИИ для улучшения условий труда, а не для усиления нагрузки, получат серьезное преимущество в борьбе за квалифицированных специалистов.

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