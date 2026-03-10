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Белорусского ИП зачислили в «тунеядцы»

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  • 10.03.2026, 12:03
  • 4,956
Белорусского ИП зачислили в «тунеядцы»

Теперь его просят заплатить за коммуналку 380 рублей.

Белорусский пользователь TikTok рассказал, что его включили в базу «тунеядцев», хотя он официально работает как индивидуальный предприниматель. По его словам, из-за этого ему уже два месяца начисляют повышенную плату за коммунальные услуги.

Он пояснил, что речь идет о небольшой квартире в Гомеле. В одной из последних жировок, по его словам, сумма за коммунальные услуги составила около 380 рублей в месяц.

«Мне два месяца начисляют какую-то непонятную коммуналку. Вообще без малейшего понятия, почему такая сумма. Просто платил и думал, что сильно подняли тарифы. А потом мне говорят: «Может, ты в базе «тунеядцев» числишься?», — рассказал автор видео.

Тиктокер также утверждает, что ему звонят из милиции и требуют доказать, что он не относится к категории «тунеядцев».

«Мне говорят: докажите, что вы не «тунеядец». Почему я должен ходить и что-то доказывать, не получая за это никакой зарплаты? Что вообще за бред происходит?» — возмущается мужчина.

@endzhi_ross #тунеядцы ♬ оригинальный звук - Rog.by

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