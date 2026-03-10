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Украина предложила странам Персидского залива немедленные действия против «Шахедов»

  • 10.03.2026, 12:00
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Украина предложила странам Персидского залива немедленные действия против «Шахедов»

Опыт войны с РФ может помочь другим странам бороться с иранскими дронами.

Украина предоставила странам Персидского залива экспертизу для противодействия иранским беспилотникам. Киев также ведет переговоры по доступу к ракетам-перехватчикам для ПВО.

Об этом рассказала посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает «Суспільне».

Как отметила Стефанишина, для Украины было важно показать партнерам, что она может «предложить не политическую позицию, беспокойство или сочувствие, а немедленные действия и немедленный эффект».

Посол рассказала, что президент Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами стран Персидского залива, которые пострадали от иранских ударов.

После этого Украина предоставила им необходимую экспертизу по их запросу. Договоренности по такой поддержке также согласованы с правительством США.

Дипломат отметила, что иранские беспилотники типа «шахед» с декабря 2022 года стали одним из ключевых инструментов агрессии.

По ее словам, эти дроны были созданы и переданы России специально для ударов по украинским городам.

«Эти дроны разработали и передали России намеренно для ударов по городам с целью убийства гражданского населения, а не для использования на линии фронта», - пояснила она.

По словам Стефанишиной, аналогичную технологию Иран применил и во время недавней израильско-американской операции в Иране.

Она также добавила, что параллельно с оказанием помощи партнерам Украина ведет переговоры о доступе к ракетам-перехватчикам для систем ПВО.

Посол подчеркнула, что эти вопросы не связаны напрямую, однако с расширением географии конфликта потребность в таких ракетах будет только расти. Украина координирует действия с европейскими союзниками, чтобы избежать перебоев в их поставке.

Кроме того, Стефанишина призвала не игнорировать роль России и Китая в поддержке Ирана.

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