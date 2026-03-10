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Роберт Левандовский выбрал президента «Барселоны»

  • 10.03.2026, 12:23
  • 4,878
Роберт Левандовский выбрал президента «Барселоны»
Роберт Левандовский

Польский форвард назвал фамилию того, кто «приведет клуб к еще большим победам».

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовский прокомментировал предстоящие выборы президента клуба.

«Для «Барселоны» очень важна стабильность и долгосрочная перспектива. Хочу пожелать Жоану Лапорте успехов на выборах. Я уверен, что он останется и продолжит свою работу. Лапорта приведет клуб к еще большим победам», - передает слова нападающего The Athletic.

Ранее стало известно, что голосование по выбору нового главы «сине-гранатовых» состоится 15 марта.

После 27 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 67 очков и возглавляет турнирную таблицу. Команда под руководством Ханса-Дитера Флика опережает мадридский «Реал» на четыре балла.

Контракт 37-летнего форварда Роберта Левандовского с каталонским клубом истекает по завершении текущего сезона. По информации испанских СМИ, каталонский клуб скорее склоняется к расставанию с опытным ветераном, чем к продлению соглашения.

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