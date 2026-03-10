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В Беларуси разгоняется инфляция

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  • 10.03.2026, 12:19
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В Беларуси разгоняется инфляция

Особенно быстро растут цены на продукты.

Годовая инфляция в Беларуси в феврале составила 5,6%, сообщает Белстат. Для сравнения: в январе этот показатель был выше — 6,4%. Наиболее заметно за последний год выросли цены на продукты питания.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 8,7% в годовом выражении. Непродовольственные товары прибавили в цене на 2,1%, а платные услуги — на 5,4%.

В месячном выражении инфляция в феврале составила 0,6% по сравнению с январем. Сильнее всего за месяц подорожали продукты — на 0,8%. Платные услуги выросли в цене на 0,7%, непродовольственные товары — на 0,2%.

В целом за январь–февраль инфляция достигла 1% по отношению к декабрю прошлого года. Наиболее заметный рост цен за этот период также пришелся на продукты питания и платные услуги — они подорожали на 1,4%.

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