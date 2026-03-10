Заявление Трампа обвалило цены на нефть 5 10.03.2026, 12:29

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Президент США считает, что война практически завершена.

Цены на нефть резко снизились после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться «очень скоро», пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

В понедельник стоимость нефти поднималась почти до 120 долларов за баррель на фоне опасений, что конфликт приведет к длительным перебоям поставок энергоресурсов с Ближнего Востока. Однако после комментариев Трампа цена снизилась примерно до 93 долларов.

Хотя стоимость нефти остается значительно выше уровня, который был до начала войны, фондовые рынки начали восстанавливаться — лондонский индекс FTSE 100 на открытии вырос на 1,3%.

Трамп заявил, что, по его мнению, «война практически завершена». При этом он предупредил Иран о недопустимости блокировки Ормузского пролива — ключевого морского маршрута для поставок нефти и газа.

«Если Иран сделает что-то, что остановит поток нефти через Ормузский пролив, Соединенные Штаты нанесут удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», — написал он в социальных сетях.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил, что «в ответ на бессмысленные заявления Трампа» иранские вооруженные силы «не позволят экспортировать из региона ни одного литра нефти».

В Азии цена нефти Brent crude в какой-то момент опустилась ниже 84 долларов за баррель, после чего восстановилась до 93,76 доллара. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на 4% — до 90,96 доллара за баррель.

Падение цен на нефть дало рынкам возможность «перевести дух», однако энергетический рынок остается в состоянии «жесткого противостояния», отметил представитель инвестиционной компании InterCapital Energy Альберто Беллорин.

Азиатские фондовые рынки также выросли: японский индекс Nikkei 225 прибавил 2,9%, а южнокорейский Kospi — 5,4%.

Ормузский пролив играет ключевую роль на мировом энергетическом рынке, через него проходит около пятой части всей мировой нефти.

Хотя цены на нефть снизились по сравнению с пиковыми значениями понедельника, они все еще примерно на 20% выше, чем до начала авиаударов США и Израиля по Ирану чуть более недели назад.

Страны G7 заявили, что готовы принять «необходимые меры» для стабилизации мировых поставок энергии. Вопрос возможного использования стратегических нефтяных резервов обсуждался на встрече лидеров G7 с Международным энергетическим агентством, однако окончательное решение принято не было.

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