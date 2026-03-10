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Литва готовит Лукашенко ответ

  • 10.03.2026, 12:56
  • 4,982
Литва готовит Лукашенко ответ

Один из вариантов — надавить через США.

Власти Литвы рассматривают возможные ответные меры в отношении Минска, поскольку власти Беларуси по-прежнему не разрешают выезд литовских транспортных средств из страны. Об этом 10 марта в эфире LRT заявил председатель Комитета по иностранным делам Сейма Литвы Ремигиюс Мотузас.

Ранее агентство BNS сообщало, что перевозчики обеспокоены судьбой литовских грузовиков, находящихся на специальных стоянках в Беларуси. По их данным, 10 марта истекает четырехмесячный срок, после которого техника может быть конфискована.

Глава Альянса международной транспортной логистики (TTLA) Повилас Дрижас отметил, что поступает противоречивая информация о возможных конфискациях. «По одним каналам говорят, что они уже начались, по другим — что пока нет. От этих стран можно ожидать чего угодно. У нас нет официального подтверждения, что это может начаться сегодня», — сказал он.

Мотузас подчеркнул, что белорусская сторона пока не дала официальных объяснений по поводу ситуации с грузовиками. По его словам, о происходящем уже проинформированы международные организации, а Литва рассчитывает оказывать давление на Минск через союзников, прежде всего через США.

«Один из сценариев — это ответные меры в отношении Беларуси и давление через наших партнеров, особенно сейчас. США ведут переговоры с Беларусью об освобождении заключенных, были частично отменены некоторые санкции, а Минск по-прежнему заинтересован в их снятии. Мы не опускаем руки и рассматриваем и другие варианты, которые пока не хотел бы раскрывать публично», — заявил парламентарий.

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