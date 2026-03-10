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Доллар идет вверх

  • 10.03.2026, 13:22
  • 3,768
Доллар идет вверх

Евро также прибавил.

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже во вторник доллар, евро и юань выросли в цене после снижения накануне. В то же время российский рубль немного подешевел.

Курс доллара поднялся на 0,15% (0,43 копейки) — до 2,9232 рубля.

Евро прибавил 0,64% (2,17 копейки) и достиг 3,397 рубля.

Российский рубль снизился на 0,11% (0,41 копейки): 100 российских рублей на торгах оценили в 3,7271 белорусского рубля.

Китайский юань вырос на 0,89% (3,78 копейки). За 10 юаней на бирже давали 4,262 белорусского рубля.

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