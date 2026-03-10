В Витебске можно взять в аренду дом, где учился Марк Шагал 2 10.03.2026, 13:43

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Начальная стоимость лота — 1845,28 рубля.

На улице Калинина, 1, в Витебске стоит уникальный объект — здание бывшего хедера. Это один из немногих сохранившихся памятников, свидетельствующих о многовековом присутствии еврейской общины в городе. Ценен он еще и тем, что здесь с ранних лет учился художник Марк Шагал. Местные власти хотят, чтобы в двухэтажке открылось что-то полезное для людей. Поэтому объявили конкурс арендаторов, пишет onliner.by.

Право аренды здания продается на площадке «БУТБ-Имущество». Общая площадь объекта — 591 кв. м. То есть можно разгуляться и разместить на этажах что угодно. Аренда обойдется за 1791,18 рубля в месяц. Но за эту возможность придется побороться на аукционе. Начальная стоимость лота — 1845,28 рубля.

— Местные власти хотят, чтобы в здании разместилась гостиница и объект общественного питания, — отмечают в «БУТБ-Имущество».

Заявления на участие в торгах принимаются до 6 апреля, а сам аукцион пройдет 9 апреля. Интересно, что впоследствии арендатор может выкупить арендуемое имущество.

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