Премьер-министром Непала должен стать бывший рэпер и мэр Катманду

Премьер-министром Непала должен стать бывший рэпер и мэр Катманду1
- 10.03.2026, 13:47
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Он победил на выборах после протестов поколения Z.
Бывший рэпер Балендра Шах может стать премьер-министром Непала после убедительной победы его партии на выборах, пишет Би-би-си.
Национальная независимая партия (также известна как «Растрия Сватантра», RSP) одержала победу на первых выборах после протестов представителей поколения Z, приведших к десяткам жертв и свержению правительства.
Впервые за несколько десятилетий одна партия получила большинство в Непале, где избирательная система обычно приводит к коалиционным правительствам.
35-летний Шах победил четырежды занимавшего пост премьер-министра 74-летнего Шарму Оли в округе Джхапа-5 — традиционно надёжном округе для Коммунистической партии Непала (UML).
«Это победа надежды и перемен, — заявил один из лидеров RSP Рамеш Паудьял. — Это самое яркое подтверждение движения поколения Z. Настоящая дань памяти мученикам поколения Z будет выражена в ежедневной работе правительства под руководством Балендры Шаха».
Результаты выборов показали сильное общественное недовольство политическим истеблишментом: традиционные партии и их лидеры потеряли большое число мест в парламенте.
Эти выборы считались одними из самых значимых и напряжённых за последние годы: в них сошлись политические тяжеловесы, десятилетиями доминировавшие в политике Непала, и более молодое поколение, обещавшее покончить с коррупцией и открыть новую главу в жизни страны.
Кто такой Балендра Шах?
Балендра Шах — рэпер, ставший политиком и символом «революции поколения Z».
Несмотря на относительно небольшой политический опыт, 35-летний Шах считался фаворитом гонки. Он провел динамичную кампанию, сумев воспользоваться стремлением к переменам — особенно среди молодых непальцев.
Шах по образованию инженер, однако свою популярность он приобрел как рэпер, критикующий в своих песнях бедность, безработицу и коррупцию. В 2022 году он решил заняться политикой и баллотировался как независимый кандидат на пост мэра Катманду.
Получив уверенное большинство голосов, он приступил к масштабной задаче по наведению порядка в городе, включая снос незаконных построек и решение проблемы с мусором.
Однако именно молодежные протесты в сентябре прошлого года вывели Шаха на общенациональный уровень. После того как внезапно вспыхнули демонстрации — изначально спровоцированные запретом социальных сетей, но подпитываемые более широким недовольством коррупцией и экономическим положением, власти ответили силой — 21 протестующий был убиты.
Восстание переросло в более широкие беспорядки и поджоги, в результате которых погибли 70 человек. В конечном итоге это привело к отставке правительства во главе с четырежды занимавшим пост премьер-министра К. П. Шармой Оли и его ветеранской Коммунистической партией.
В непальской политике накопилась усталость из-за постоянных политических маневров трех крупнейших партий и самой партийной системы, где почти не было стимулов к реформам и практически не существовало альтернативы, говорит аналитик из Катманду Амиш Радж Мулми.
«Результаты этих выборов можно рассматривать как голосование против старых партий. Низкая явка и высокий результат RSP указывают на то, что сторонники традиционных партий просто не пришли на избирательные участки», — добавляет он.
«Многие непальцы, включая меня, очень рады этому, — рассказал Би-би-си 40-летний Рагхунат Неупане. — Я чувствую большой оптимизм».
По словам Рагхуната, то, что Бален Шах и его партия могут получить большинство в две трети голосов, вселяет в него надежду, что Непалом будет управлять более стабильное правительство, чем хрупкие коалиции прошлого.
«Мне кажется, Бален способен искоренить коррупцию и продвинуть экономику вперед», — сказал он.
Однако у Рагхуната есть и некоторые опасения.
На посту мэра Балена критиковали правозащитные организации за жесткое использование полиции против уличных торговцев, когда он пытался освободить дороги столицы и пресечь работу нелицензированных торговых точек. Предвыборный штаб Шаха не ответил на запрос Би-би-си о комментарии.