СК заказал у завода «Луч» часы за огромные деньги 11 10.03.2026, 13:52

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По $800 за штуку.

Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси в конце 2025 года закупил 20 мужских механических наручных часов в подарочной упаковке на сумму 48 480 рублей (около 16 тысяч долларов). Таким образом, стоимость одного экземпляра составила 2 424 рубля — примерно 800 долларов. Об этом сообщает «Свабода» со ссылкой на данные тендера на сайте государственных закупок.

Закупка финансировалась из государственного бюджета. В документах не уточняется, кому именно предназначены эти часы. При этом их цена почти сопоставима со средней зарплатой в Беларуси за 2025 год, которая, по данным Белстата, составила 2693 рубля.

Контракт на изготовление часов Следственный комитет подписал 13 ноября с Минским часовым заводом «Луч». Поставить изделия должны были до 22 декабря 2025 года.

Согласно техническому заданию, часы должны быть мужскими, с механизмом «Луч 2616М», который в документации указан как швейцарский механизм SW200-1A. Также предусмотрены ремешок из натуральной кожи, сапфировое стекло с антибликовым покрытием спереди, задняя крышка корпуса из минерального стекла и наличие календаря. Для часов должна быть изготовлена деревянная подарочная коробка с гравировкой.

Бывший сотрудник завода «Луч» сообщил «Свабоде», что такие характеристики соответствуют премиальной коллекции предприятия под названием «Сириус». По его словам, это самая дорогая линейка часов завода.

«Когда я там работал, они стоили дешевле — примерно около 400 долларов, но сейчас цены выросли. Эта модель фактически приходит из Китая: там используется швейцарский механизм, а на “Луче” происходит только сборка», — рассказал он.

На официальном сайте предприятия действительно представлены несколько моделей из коллекции «Сириус» стоимостью около 800 долларов.

По словам бывшего сотрудника завода, государственные структуры и ранее заказывали такие часы. Однако именно коллекцию «Сириус», как правило, приобретали для высшего руководства.

Он отметил, что иногда ведомства закупали обычные часы для сотрудников как сувениры, а отдельно заказывали несколько самых дорогих моделей — в том числе из коллекции «Сириус» — для руководителей.

При этом это не единственная подобная закупка Следственного комитета. Согласно данным портала госзакупок, в течение прошлого года центральный аппарат ведомства приобрел около 168 сувенирных наручных часов на общую сумму примерно 161 тысяча рублей (около 53 тысяч долларов).

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