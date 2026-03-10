закрыть
15 июня 2026, понедельник, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СК заказал у завода «Луч» часы за огромные деньги

11
  • 10.03.2026, 13:52
  • 9,530
СК заказал у завода «Луч» часы за огромные деньги

По $800 за штуку.

Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси в конце 2025 года закупил 20 мужских механических наручных часов в подарочной упаковке на сумму 48 480 рублей (около 16 тысяч долларов). Таким образом, стоимость одного экземпляра составила 2 424 рубля — примерно 800 долларов. Об этом сообщает «Свабода» со ссылкой на данные тендера на сайте государственных закупок.

Закупка финансировалась из государственного бюджета. В документах не уточняется, кому именно предназначены эти часы. При этом их цена почти сопоставима со средней зарплатой в Беларуси за 2025 год, которая, по данным Белстата, составила 2693 рубля.

Контракт на изготовление часов Следственный комитет подписал 13 ноября с Минским часовым заводом «Луч». Поставить изделия должны были до 22 декабря 2025 года.

Согласно техническому заданию, часы должны быть мужскими, с механизмом «Луч 2616М», который в документации указан как швейцарский механизм SW200-1A. Также предусмотрены ремешок из натуральной кожи, сапфировое стекло с антибликовым покрытием спереди, задняя крышка корпуса из минерального стекла и наличие календаря. Для часов должна быть изготовлена деревянная подарочная коробка с гравировкой.

Бывший сотрудник завода «Луч» сообщил «Свабоде», что такие характеристики соответствуют премиальной коллекции предприятия под названием «Сириус». По его словам, это самая дорогая линейка часов завода.

«Когда я там работал, они стоили дешевле — примерно около 400 долларов, но сейчас цены выросли. Эта модель фактически приходит из Китая: там используется швейцарский механизм, а на “Луче” происходит только сборка», — рассказал он.

На официальном сайте предприятия действительно представлены несколько моделей из коллекции «Сириус» стоимостью около 800 долларов.

По словам бывшего сотрудника завода, государственные структуры и ранее заказывали такие часы. Однако именно коллекцию «Сириус», как правило, приобретали для высшего руководства.

Он отметил, что иногда ведомства закупали обычные часы для сотрудников как сувениры, а отдельно заказывали несколько самых дорогих моделей — в том числе из коллекции «Сириус» — для руководителей.

При этом это не единственная подобная закупка Следственного комитета. Согласно данным портала госзакупок, в течение прошлого года центральный аппарат ведомства приобрел около 168 сувенирных наручных часов на общую сумму примерно 161 тысяча рублей (около 53 тысяч долларов).

Написать комментарий 11

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип