Венгрия назвала захват инкассаторов украинского «Ощадбанка» местью за «Дружбу» 18 10.03.2026, 13:58

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Будапешт намекнул, что может прибегнуть к новым похищениям.

Венгрия заявила, что захват украинских инкассаторов и похищение денег - ответ на якобы «блокирование» Украиной работы нефтепровода «Дружба». Будапешт также не исключает подобных действий в будущем.

Об этом заявил венгерский министр строительства и транспорта Янош Лазар, сообщает Telex.

По словам Лазара, похищенные деньги и золото останутся в Венгрии, пока не будет восстановлен транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Венгерский министр также признал, что операция по захвату инкассаторских автомобилей Ощадбанка не была случайной.

"Мы знаем, что украинцы очень нервничают. Если нас шантажируют, мы не можем быть настолько глупыми, чтобы поддаться. Мы сделали то, что сделали, не случайно, и деньги мы им не вернем», - сказал он.

Кроме того, Лазарь намекнул, что Будапешт и в дальнейшем может воровать украинские деньги, если вопрос с «Дружбой» останется нерешенным.

«Деньги пока остаются здесь, мы ждем, когда откроется нефтепровод, и ждем новых поставок украинских денег через Венгрию», - отметил венгерский министр.

Он также поставил под сомнение законность перевозки иностранной валюты в Украину. Лазар отметил, что чем дольше продлится восстановление нефтепровода, тем «тщательнее надо расследовать» это дело.

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