Илья Протас — лучший игрок недели в «Херши» 10.03.2026, 14:16

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Илья Протас

Белорус выдал результативные 7 дней.

Нападающий «Херши» Илья Протас признан лучшим игроком клуба по итогам минувшей недели. Об этом сообщила пресс-служба «Беарз», выступающих в Американской хоккейной лиге (АХЛ), пишет betnews.by.

За обозначенный период Протас-младший отметился 3 (2+1) результативными баллами в 3 играх.

Всего в сезоне-2025/26 АХЛ белорусский форвард провел 57 матчей, набрал 48 (24+24) очков, получил 34 минуты штрафа и имеет показатель полезности +7.

Кроме того, Протас — лучший снайпер и бомбардир «Херши» в текущем сезоне.

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