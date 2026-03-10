закрыть
15 июня 2026, понедельник, 14:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Илья Протас — лучший игрок недели в «Херши»

  • 10.03.2026, 14:16
  • 3,524
Илья Протас — лучший игрок недели в «Херши»
Илья Протас

Белорус выдал результативные 7 дней.

Нападающий «Херши» Илья Протас признан лучшим игроком клуба по итогам минувшей недели. Об этом сообщила пресс-служба «Беарз», выступающих в Американской хоккейной лиге (АХЛ), пишет betnews.by.

За обозначенный период Протас-младший отметился 3 (2+1) результативными баллами в 3 играх.

Всего в сезоне-2025/26 АХЛ белорусский форвард провел 57 матчей, набрал 48 (24+24) очков, получил 34 минуты штрафа и имеет показатель полезности +7.

Кроме того, Протас — лучший снайпер и бомбардир «Херши» в текущем сезоне.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип