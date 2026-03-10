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Трамп провел опрос относительно своего «преемника»

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  • 10.03.2026, 14:17
  • 10,930
Трамп провел опрос относительно своего «преемника»
Дональд Трамп

Кого выбрали доноры между Рубио и Венсом?

Дональд Трамп провел неофициальный опрос среди доноров о том, кого они видят следующим кандидатом на выборах в президенты США, которые пройдут в 2028 году. Об этом пишет NBC News.

Издание сообщает, что среди присутствующих большинство поддержали кандидатуру государственного секретаря Марко Рубио, а не вице-президента Джей Ди Венса. Журналисты отмечают, что это может свидетельствовать о росте влияния Рубио благодаря центральной роли во внешней политике администрации.

В то же время, как отмечает издание, избиратели-республиканцы продолжают отдавать предпочтение Венсу. Он, в частности, имеет большую поддержку среди сторонников движения MAGA, хотя в последнее время его публичная деятельность уменьшилась из-за протоколов безопасности. Зато Рубио Трамп все чаще хвалит публично, называя его «лучшим госсекретарем в истории». И это создает конкурентную динамику внутри команды.

Также на позиции обоих кандидатов повлияла война в Иране. Рубио раскритиковали за предположение о том, что Вашингтон начал боевые действия по просьбе Израиля. Тогда как Джей Ди Венс вынужден балансировать между своей репутацией противника внешних вмешательств и необходимостью поддерживать приказы президента.

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