Над Беларусью окажется высотная ложбина 7 10.03.2026, 14:22

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иллюстративное фото

Об этом заявили синоптики.

На спутниковых снимках над Беларусью сейчас чистое небо, в то время как над западом Польши наблюдается облачность с вращением против часовой стрелки. Там формируется высотный циклон, который днем будет прослеживаться на высоте 500 гПа (около 5,5 км). В то же время у земли, на синоптической карте, мы увидим лишь северо-западную периферию антициклона Konrad, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

Уже завтра высотный циклон прекратит свое существование, но связанная с ним высотная ложбина сместится на восток и окажется над Беларусью. Вдоль нее сформируется линия конвергенции или неустойчивости (сходимости воздушных масс) и местами будут отмечаться осадки.

Днем, несмотря на скромные показатели индекса доступной конвекции CAPE 50–90 Дж/кг (модель S4x4), в отдельных районах впервые этой весной начнет развиваться кучевая и кучево-дождевая облачность. Но вероятность локальных гроз пока остается небольшой.

11 марта ночью по западу, а днем в отдельных районах пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный, умеренный.

Ночью -3..+4°С, холоднее по востоку. Днём +9..+15°С, по юго-западу до +18..+19°С.

Минск: ночью -1..+1°С, а днём +12..+14°С, возможен небольшой кратковременный дождь.

Очередные конвективные осадки будут возможны в четверг к вечеру по западу, северо-западу страны в связи с приближением теряющего активность холодного фронта.

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