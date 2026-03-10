Трамп расколол глобальную ось России и Китая 1 10.03.2026, 14:42

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Дональд Трамп

Эксперты отмечают пять основных слабостей антизападного блока.

Реакция стран, часто называемых частью антизападного блока во главе с Россией и Китаем, на удары США и Израиля по Ирану оказалась крайне неоднородной. Даже при участии Ирана в расширенном составе BRICS в 2024 году блок не смог выработать единую позицию, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Россия и Китай осудили действия США и Израиля риторикой, но не предприняли скоординированных шагов. Москва назвала удары «неcпровоцированным актом вооруженной агрессии», а Пекин заявил, что «этой войны не должно было быть». Индия, председательствующая в BRICS в этом году, избрала осторожную позицию, не критикуя удары, но выражая обеспокоенность ответными действиями Ирана. Южная Африка также призвала к сдержанности, не называя конкретных стран.

Эксперты отмечают пять факторов, которые показали слабости союза Россия–Китай под давлением президента США Дональда Трампа:

BRICS — не НАТО. Блок не связан коллективным договором о безопасности, совместного командования или единой внешней политики, он изначально экономический, а не военный.

Разные национальные интересы. Китай стремится к экономической стабильности, Россия ищет геополитическое противодействие США, а другие страны избегают прямого конфликта.

США доминируют в финансовом секторе. Доллар и западные финансовые сети продолжают контролировать международную торговлю и санкции.

Военно-экономическое давление США. Трамп использует санкции, военных и экономические рычаги, демонстрируя способность действовать независимо в разных регионах.

«Ось» состоит из слабых государств. Страны вроде Ирана, Венесуэлы и Кубы под санкциями часто фокусируются на выживании и дипломатической поддержке, а не на создании реального военного альянса.

Таким образом, удары по Ирану показали, что «ось» Россия–Китай остается экономическим, а не стратегическим объединением, быстро расходящимся при угрозе торговли, энергетике или отношениям с Вашингтоном.

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