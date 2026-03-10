Прорвались вглубь на 12 км: стали известны детали наступления ВСУ на юге 4 10.03.2026, 19:28

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По россиянам нанесли превентивный удар.

Украина начала подготовку к штурмовым действиям на Александровском направлении еще в конце 2025 года, введя туда штурмовые подразделения для нанесения противнику подготовительного удара. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на военных.

«Наступательные действия на Александровском направлении и в районе Гуляйполя – это на самом деле единый замысел. Но он не концентрировался в районе Гуляйполя. Например, мы зашли на участок между Добропольем (Запорожской области, – ред.) и Новым Запорожьем, чтобы нанести противнику фланговый удар, поджать его там, чтобы это стало предпосылкой для дальнейшего освобождения Днепропетровской области», – рассказал изданию командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов.

Он отметил, что тогда 1-й полк прорвал оборону российских захватчиков на 12 километров вглубь российских позиций. В то же время он отмечает, что эти действия не являются «контрнаступлением», а достижения называет «незначительным успехом».

«Это наступательные действия для улучшения нашего тактического положения и стабилизации линии фронта на том участке, куда противник перебрасывал свои силы. Он рассматривал это как свою предвесеннюю кампанию – подчеркиваю, именно предвесеннюю. Весеннюю, я уверен, противник начнет в первую очередь на Покровском направлении – выстроив четкий рубеж обороны. А затем – на Лиманском», – добавил он.

В то же время командир 2-го батальона 95-й аэромобильной бригады Антон Дерлюк отметил, что его подразделения вошли на это направление в конце января. По его словам, их задачей было отбросить РФ за пределы Днепропетровщины. Военный рассказал, что, используя снег и туман, подразделения Сил обороны зашли в тыл РФ и уничтожили пилотов разведывательных крыльев врага. В целом, по его словам, их бригада также продвинулась на 10-11 километров за линию боевого столкновения.

«А потом уже зачистили тот участок, который мы быстро прошли. По сути, провели диверсионные действия. Мы окружили около 60 россиян, в плен взяли троих, остальные были уничтожены», – рассказал Дерлюк.

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