Песков озвучил, о чем говорил Трамп с Путиным

Песков озвучил, о чем говорил Трамп с Путиным5
- 10.03.2026, 15:50
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Не перемирие в Украине и не санкции на нефть РФ.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент России Владимир Путин не общались относительно перемирия или прекращения огня на войне в Украине, заверил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кроме того, речь не шла о снятии санкций на российскую нефть, пишет «Фокус».
Какая тема интересовала лидеров двух стран, которые возобновили общение после двухмесячной паузы на фоне войн в Иране и в Украине?
Путин передал Трампу свои предложения о «путях урегулирования кризиса» в Иране, привело слова Пескова росСМИ «РИА Новости». По его словам, российский президент предложил свое участие в переговорах на Ближнем Востоке и отметил, что понадобится координировать действия с «международными сторонами». Темы разговора политиков вращались вокруг Ирана, Ближнего Востока, спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа и вопроса Украины.
Украина. Брифинг спикера Кремля состоялся в полдень 10 марта, через полсуток после контактов Москвы и Вашингтона. Песков заявил, что Трамп, с одной стороны, не затронул вопрос снятия санкций против российской нефти, а с другой, не упомянул о перемирии и прекращении огня в Украине. Кроме того, не говорили о продолжении переговоров, поэтому неизвестно, когда и где состоится новая встреча, говорится в заметке росСМИ. Кроме того, выяснилось, что Уиткофф продолжает контакты с Кремлем по «чувствительным вопросам».
Иран. Песков сообщил, что Путин озвучил намерение помочь с событиями в Иране. РосСМИ ТАСС уточнили, что спикер Кремля не рассказал, в чем именно будет заключаться помощь и, например, будет ли она касаться разведданных, которые Москва передает Тегерану.