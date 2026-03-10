«Или газета, или увольнение»14
- 10.03.2026, 15:58
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Белорусы рассказали о том, как их заставляют подписываться на госСМИ.
Принудительная подписка в школах, больницах и на предприятиях стала обычной практикой в стране. Читатели Сharter97.org поделились подробностями в комментариях под видеороликом, опубликованном в TikTok. Приведем несколько высказываний:
@charter97.org Педагоги в Беларуси оплачивают подписку на госпрессу из своего кармана #беларусь #новости #учителя #школа #образование #люди #общество #факты ♬ оригинальный звук - Хартия97
— Всю жизнь работала в РУПС. В 2008 году ушла на пенсию. И за все время нас заставляли выписывать газеты насильно. Выписывали «Советскую Белоруссию» по 10 штук на человека,чтоб выполнить план.
— И так во всех школах. Иначе работать не будешь.
— Абсолютно везде так. Зачем мне газета, если есть интернет?
— У нас обязывают подписываться из родительского комитета.
— Или газета, или увольнение.
— Не только в школе, всех заставляют.
— А что, в стране нехватка туалетной бумаги?
— Когда же закончится эта стройка коммунизма?