WSJ: Иран терпит поражение в войне 11 10.03.2026, 16:07

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Силы иранского режима на исходе.

США и Израиль продолжают добиваться прогресса. Режим ежедневно теряет все больше своих военных, а также возможности наносить ущерб своим соседям. Израильтяне оценивают, что от 70% до 75% ракетных пусковых установок Ирана уничтожены, а США уничтожили по меньшей мере 51 иранский корабль, пишет The Wall Street Journal.

Адмирал Центрального командования США Брэд Купер на прошлой неделе заявил, что объемы ракет и беспилотников Ирана снизились на 90% и 83% соответственно. Кроме того, усиливаются атаки на внутренние структуры безопасности Ирана.

В США продолжаются дискуссии о дальнейшей стратегии в противостоянии с Ираном. Некоторые политические круги в Вашингтоне призывают президента Дональда Трампа объявить о завершении атак и заявить о победе, в частности на фоне беспокойства из-за возможного роста мировых цен на нефть.

В то же время ситуация на Ближнем Востоке свидетельствует о продолжении военного давления на Иран со стороны США и Израиля. По их оценкам, иранские силы несут значительные потери в военной технике и боевых способностях.

Война длится всего двенадцать дней, но она уже идет быстро: США и Израиль активно действуют, а Иран пытается нанести как можно больше ущерба мировым энергетическим рынкам, пока имеет возможность атаковать.

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