Война против Ирана: ситуация обостряется 26 10.03.2026, 8:58

55,546

(Обновляется) США готовы принять радикальные меры.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении девятого дня войны.

23:39 Пентагон опубликовал карту 10 дней ударов по Ирану. В первые десять дней военной операции «Эпическая ярость» США преимущественно наносили удары по центральной, южной и западной частям территории Ирана. Карту ударов и хронологию операции опубликовало Министерство войны США на странице в социальной сети X.

23:23 Если Иран заминировал Ормузский пролив, США требуют немедленно убрать мины, в случае отказа последуют беспрецедентные военные последствия, заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social.

«Если же, с другой стороны, они уберут то, что могло быть размещено, это станет огромным шагом в верном направлении», — добавил он, отметив, что у Штатов нет сведений, подтверждающих минирование.

22:41 В ходе брифинга в Белом доме пресс-секретарь Дональда Трампа Кэролайн Левитт на вопрос, как долго продлится война с Ираном, ответила, что первоначальный план предусматривал от четырех до шести недель для уничтожения иранских ракет и военно-морского флота, ликвидации ядерного потенциала и уничтожения прокси-сил Тегерана.

Операция идет с опережением графика, сказала она, повторив комментарии Трампа, сделанные в понедельник. Но, по словам Левитт, война не закончится до тех пор, пока Иран «полностью и безоговорочно не капитулирует, независимо от того, заявят они об этом или нет».

Трамп сам определит, когда Иран перестанет представлять прямую угрозу, добавила пресс-секретарь американского президента.

22:04 США заметили признаки минирования Ираном Ормузского пролива.

22:02 Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил президента США Дональда Трампа, что ему следует быть осторожным, чтобы «не исчезнуть». Об этом один из самых влиятельных функционеров режима аятолл написал в своем аккаунте в X, реагируя на слова Трампа о «сокрушительном ударе» в случае блокировки Ираном Ормузского пролива.

21:23 Израильские военные сообщили, что Иран снова запустил ракеты в сторону Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что работает над перехватом ракет, а также оповещает население по мобильным телефонам в районах, которые могут пострадать.

«После получения оповещения гражданам необходимо укрыться в защищенном месте и оставаться там до дальнейшего уведомления», — говорится в сообщении.

21:07 Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об обнаружении запусков девяти баллистических ракет, восемь из которых были уничтожены, а одна упала в море. Также в сторону ОАЭ было выпущено 35 беспилотников, 26 из которых были перехвачены, а девять упали на территории страны, сообщило военное ведомство.

По данным Минобороны, всего с начала войны с Ираном и ответных атак Тегерана в сторону ОАЭ было выпущено 262 баллистические ракеты (241 из которых уничтожена) и 1475 беспилотников (1385 из которых перехвачены).

В результате атак погибли шесть человек: граждане ОАЭ, Пакистана, Непала и Бангладеш.

20:29 Военно-морские силы США успешно сопроводили нефтяной танкер через Ормузский пролив, заявил министр энергетики Крис Райт. Цель — «обеспечить поступление нефти на мировые рынки», добавил он.

«Большой нефтяной танкер прошел около 36 часов назад. Я думаю, в дальнейшем вы увидите больше таких»,— сказал господин Райт на видеозаписи, опубликованной в соцсети Х. По его словам, так президент США Дональд Трамп «поддерживает стабильность мировой энергетики во время военных операций против Ирана».

19:29 Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает пресс-служба Кремля. Политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в связи с операцией США и Израиля.

17.50 Израильская авиация провела новую волну атак по кварталу «Хизбаллы» Дахия в Бейруте

Кроме этого, беспилотник ЦАХАЛа повел точечную ликвидацию одного из террористов в результате атаки на автомобиль в деревне Бейт-Яхун на юге Ливана (на фото).

17.40 Центральное командование США опубликовало карту ударов по Ирану, нанесенных в первые 10 дней операции «Эпическая ярость».

Также на карте показаны города и военные базы, которые подверглись ракетным обстрелам и атакам дронов из Ирана.

17.25 Министр обороны Пит Хегсет заявил на брифинге, что сегодня будет «самая интенсивная» атака США на Иран, при этом утверждая, что Иран запускает меньше ракет.

По словам главы Пентагона, цели операции «Эпическая ярость» остаются прежними — уничтожить запасы ракет Ирана, его пусковые установки и оборонно-промышленную базу; уничтожить ВМС Ирана; навсегда лишить Иран ядерного оружия.

15.55 США добивают остатки иранского флота. На видео – порт Чабахар на юго-востоке страны, удар по которому был нанесен сегодня утром. Поражены несколько кораблей.

15.45 Американская и израильская авиация нанесла удары по нефтяным складам в аэропорту «Аятолла Хашеми Рафсанджани» в Кермане, в центральной части Ирана.

13:28 Глава элитного иранского спецназа работал на «Моссад»?

Некоторые израильские СМИ уже несколько дней распространяют сообщения о якобы то ли казни, то ли ритуальном (на камеру) самоубийстве иранского бригадного генерала КСИР Исмаила Каани, командующего бригадой «Кудс» («Иерусалим»), предназначенной для проведения операций за пределами Ирана.

Появляются сообщения, что именно он передал информацию о местонахождении аятоллы Али Хаменеи.

12:55 Иран атаковал баллистическими ракетами германскую часть иорданской авиабазы Аль-Азрак, где также размещены ВВС США. Было поражено здание казарм, принадлежащих германскому контингенту. Поскольку германские солдаты на момент атаки находились в укрытиях, никто не пострадал.

12:29 Цены на нефть упали ниже 100 долларов после слов Трампа.

Цены на нефть утром во вторник упали ниже 100 долларов за баррель после резкого роста накануне на фоне опасений, что обостряющаяся война США и Израиля с Ираном может надолго нарушить поставки через Ормузский пролив.

Президент США в понедельник заявил, что война в Иране близка к завершению, а также пообещал обеспечить сопровождение танкеров через Ормузский пролив и пригрозил Ирану еще большими ударами, если Тегеран будет этому препятствовать.

Кроме того, в администрации Трампа рассматривают возможность дальнейшего ослабления санкций в отношении российской нефти, чтобы помочь остановить рост мировых цен на энергоносители.

11:06 Иран может перекрыть водоснабжение стран Персидского залива.

Иранские дроны уже атаковали опреснительную установку в Бахрейне, имеющую жизненно важное значение для очистки воды. Аналогичные атаки в других местах могут вынудить крупные города эвакуировать жителей.

09:05 Появились новые кадры ударов США по военным целям в Иране.

«Иранский режим может пытаться скрыть свои ракетные установки, но американские войска не прекратят их поиски. Когда мы их найдем, мы их уничтожим», - говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

08:59 США поразили более 50 кораблей ВМС Ирана с начала военной операции. Об этом сообщило командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Отмечается также, что за первые 10 дней операции американские вооруженные силы нанесли удары по 5 тыс. иранских целей.

Кроме того, в операции помимо большого количества тактической авиации, беспилотников и средств ПВО были задействованы стратегические бомбардировщики, в том числе B-2A, B-52H и B-1B, которые наносили мощные удары по наиболее защищенным объектам хранения и производства баллистических ракет Ирана.

08:51 Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что любая европейская или арабская страна получит свободный проход через Ормузский пролив, если вышлет послов США и Израиля. Согласно сообщению иранской государственной телекомпании IRIB, которая цитирует КСИР, беспрепятственный проход начнет действовать уже сегодня, со вторника 10 марта. «Эти страны будут иметь «полное право на свободу» для транзита по стратегически важному водному пути, если они разорвут дипломатические отношения как с Израилем, так и с Соединенными Штатами», - пишет The Guardian, цитируя КСИР.

08:28 Президент США Дональд Трамп заявил, что нанесет по Ирану в 20 раз сильнейший удар, если Тегеран попытается остановить поставки нефти через Ормузский пролив. «Если Иран предпримет какие-либо действия, которые остановят поток нефти в Ормузском проливе, США нанесут ему удар в двадцать раз сильнее, чем до этого», - написал Трамп в Truth Social.

Он добавил, что помимо этого США уничтожат легкодоступные цели, которые сделают восстановления Ирана практически невозможным: «Смерть, огонь и ярость обрушатся на него него (Иран - ред.)»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com