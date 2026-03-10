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За последние несколько дней из Грузии выдворили 74 иностранца

  • 10.03.2026, 16:13
  • 4,230
За последние несколько дней из Грузии выдворили 74 иностранца

Среди них есть и белорусы.

За последние несколько дней из Грузии выдворили 74 иностранца, среди них есть и белорусы.

Как отмечает телеграм-канал «Новости-Грузия», мероприятия проводились в течение двух последних дней. Утверждается, что правящая партия «Грузинская мечта» развернула активную борьбу с нелегальными мигрантами.

Среди тех, кого выдворили из страны — граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Иордании, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Чехии. Сколько граждан какой страны и по какой именно причине выслали из страны — не уточняется.

Отметим, что в Грузии было ужесточено миграционное законодательство, упрощены процедуры депортации, а также обыска мест жительства и работы мигрантов.

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