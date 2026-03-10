За последние несколько дней из Грузии выдворили 74 иностранца
- 10.03.2026, 16:13
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Среди них есть и белорусы.
За последние несколько дней из Грузии выдворили 74 иностранца, среди них есть и белорусы.
Как отмечает телеграм-канал «Новости-Грузия», мероприятия проводились в течение двух последних дней. Утверждается, что правящая партия «Грузинская мечта» развернула активную борьбу с нелегальными мигрантами.
Среди тех, кого выдворили из страны — граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Иордании, Казахстана, Китая, Нигерии, России, Туркменистана, Турции, Узбекистана и Чехии. Сколько граждан какой страны и по какой именно причине выслали из страны — не уточняется.
Отметим, что в Грузии было ужесточено миграционное законодательство, упрощены процедуры депортации, а также обыска мест жительства и работы мигрантов.