FT: Польша создает самую современную систему борьбы с БПЛА в Европе 1 10.03.2026, 16:18

2,708

Ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро.

Решение о разработке системы борьбы с БПЛА приняли после инцидента в сентябре прошлого года, когда около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство страны. Вопрос также приобрел новую актуальность после атаки иранских дронов «Шахед» на британскую военную базу на Кипре на прошлой неделе — это произошло после американо-израильских ударов по Ирану, пишет Financial Times.

Польская система, получившая название San, разрабатывается польско-норвежским консорциумом, а ее стоимость оценивается примерно в 3,5 млрд евро. Финансирование проекта планируют обеспечить за счет кредитов Европейского Союза, которые Польша получит в рамках новой оборонной программы Safe, направленной на наращивание производства вооружений в Европе для сдерживания российской агрессии.

По предварительным планам, система San будет состоять из 18 мобильных антидроновых батарей. Каждая из них будет оснащена датчиками обнаружения и средствами поражения, объединенными единой системой управления.

Радары и пушки, установленные на сотнях мобильных платформ, будут патрулировать польскую границу и работать во взаимодействии с национальными и союзными системами противовоздушной обороны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com