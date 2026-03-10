Казахстан может начать массовую депортацию россиян 10 10.03.2026, 16:30

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В стране вспыхнул скандал.

В Казахстане расследуют крупное уголовное дело, связанное с поддельными разрешениями на временное проживание (РВП). Делом занимается Комитет национальной безопасности Казахстана, а свидетелями по нему проходят десятки граждан России призывного возраста, пишет проект «Слово защиты».

По словам правозащитников, это расследование может привести к высылке российских эмигрантов, покинувших страну из-за войны. С конца февраля этого года допросы проводят группами — следователи вызывают по три-четыре человека. Расследованием дела о поддельных РВП занимается не миграционная полиция, а спецслужбы. Это может свидетельствовать о подготовке более масштабных мер — в том числе депортаций по заранее согласованным с российской стороной спискам, пишет «Слово защиты».

Формально речь идет о неполитическом уголовном деле. Десятки тысяч российских эмигрантов в Казахстане до сих пор находятся в «серой» правовой зоне. В стране признается только трудовая миграция, а механизмов предоставления политического убежища для россиян нет. Разрешение на временное проживание позволяет находиться в Казахстане до года, но для его получения необходимо трудоустройство и регистрация по месту жительства. Вокруг этой процедуры сформировался рынок посредников, предлагающих фиктивные документы. Им пользуются многие россияне.

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