Минчанка стала няней для отказных детей и покорила соцсети 5 10.03.2026, 16:37

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Видеофакт.

На днях пользовательница под ником alicekrispi рассказала о первых волнительных шагах в проекте «Няня вместо мамы» на базе 3-й детской больницы Минска. Ее теплые видео с маленькими отказниками так понравились белорускам, что тут же набрали множество лайков.

Впрочем, миссия волонтеров, конечно же, эмоционально нелегкая. Просматривая трогательные видео alicekrispi, некоторые женщины написали, что тоже хотели бы стать участницами проекта. Но большинство отметили, что эмоционально не готовы к такому испытанию и поблагодарили храбрых волонтеров, которые находят в себе силы на подобные инициативы.

«Лежала в этой больнице с сыном. Тоже подходила к этим брошенным малышам, чтобы успокоить, младенцы постоянно плакали навзрыд, а я тихо плакала возле них, гладила по спинке, ручкам и мысленно просила Бога дать каждому по любящей семье. Такие крошечки, как же их жалко. Видела таких же молодых девушек-волонтеров рядом с этими детками. Дай Бог вам здоровья, вы делаете такое маленькое, но на самом деле большое дело для этих малышей».

«Мне уже через экран просто по видео безумно жалко этих крошек. Совершенно ни в чем не виноватых маленьких комочков, кому уже с рождения так не повезло в жизни. Я бы не смогла от них уходить, душа разрывалась бы. Вы умничка, такое доброе дело делаете!»

«Кажется, что в проекте лучше участвовать женщинам, у которых нет детей, ибо если иначе, то сердце может разорваться».

В ответ на комментарии волонтер проекта пояснила, что у нее самой есть ребенок. «По поводу переживаний, у меня было время перенастроить себя, принять тот факт, что я не могу поменять ситуацию, но могу помочь малышам. Главное — не концентрироваться на проблеме и жалости, а быть здесь и сейчас, рядом с малышами, которым нужны уход и помощь. Лучше подарить таким крошкам хоть каплю тепла, чем оставить без него вовсе», — написала автор поста.

И отметила, что уходить от детей действительно грустно, но всегда приходит сменный волонтер. Девочки находятся с малышами с 8 утра до 12 ночи.

Также она добавила, что сейчас штат волонтеров в Минске укомплектован, няни набираются только в резерв, но малышам всегда пригодится помощь в виде косметики, подгузников, одежды и многого другого.

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