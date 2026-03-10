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Смена режима в Иране может изменить мировой нефтяной рынок

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  • 10.03.2026, 16:40
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Смена режима в Иране может изменить мировой нефтяной рынок

Иранская нефтяная отрасль обладает важным преимуществом.

Конфликт вокруг Ирана уже вызывает резкие колебания на мировых энергетических рынках, поскольку боевые действия парализовали движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Однако за текущим кризисом может скрываться долгосрочная трансформация энергетического рынка. Если конфликт приведет к смене власти в Иран и отмене международных санкций, страна сможет резко нарастить добычу нефти. Сегодня Иран производит около 4% мировой нефти, но его потенциал значительно выше.

До исламской революции 1979 года добыча нефти в стране составляла 5–6 млн баррелей в сутки. Сейчас показатель держится на уровне примерно 3,5 млн баррелей в день, из которых около половины идет на экспорт. Несмотря на санкции, Иран продолжает продавать нефть, главным образом небольшим китайским перерабатывающим компаниям, игнорирующим ограничения.

Эксперты отмечают, что иранская нефтяная отрасль обладает важным преимуществом — сравнительно низкой себестоимостью добычи. По оценкам аналитиков, она составляет от $10 до $30 за баррель, тогда как добыча сланцевой нефти в США часто требует цен выше $60–70 для рентабельности.

Если санкции сохранятся и политическое противостояние продолжится, отрасль может постепенно деградировать из-за нехватки инвестиций и технологий. Однако в случае дипломатического прорыва или смены режима добыча может быстро вырасти. Аналитики прогнозируют увеличение производства более чем на 10% к 2027 году и рост экспорта примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение полутора лет.

Такой прирост предложения способен снизить мировые цены на нефть на $5–10 за баррель и существенно изменить баланс сил на глобальном энергетическом рынке.

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