Смена режима в Иране может изменить мировой нефтяной рынок 3 10.03.2026, 16:40

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Иранская нефтяная отрасль обладает важным преимуществом.

Конфликт вокруг Ирана уже вызывает резкие колебания на мировых энергетических рынках, поскольку боевые действия парализовали движение через Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около пятой части мировой торговли нефтью и сжиженным природным газом, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Однако за текущим кризисом может скрываться долгосрочная трансформация энергетического рынка. Если конфликт приведет к смене власти в Иран и отмене международных санкций, страна сможет резко нарастить добычу нефти. Сегодня Иран производит около 4% мировой нефти, но его потенциал значительно выше.

До исламской революции 1979 года добыча нефти в стране составляла 5–6 млн баррелей в сутки. Сейчас показатель держится на уровне примерно 3,5 млн баррелей в день, из которых около половины идет на экспорт. Несмотря на санкции, Иран продолжает продавать нефть, главным образом небольшим китайским перерабатывающим компаниям, игнорирующим ограничения.

Эксперты отмечают, что иранская нефтяная отрасль обладает важным преимуществом — сравнительно низкой себестоимостью добычи. По оценкам аналитиков, она составляет от $10 до $30 за баррель, тогда как добыча сланцевой нефти в США часто требует цен выше $60–70 для рентабельности.

Если санкции сохранятся и политическое противостояние продолжится, отрасль может постепенно деградировать из-за нехватки инвестиций и технологий. Однако в случае дипломатического прорыва или смены режима добыча может быстро вырасти. Аналитики прогнозируют увеличение производства более чем на 10% к 2027 году и рост экспорта примерно на 1 млн баррелей в сутки в течение полутора лет.

Такой прирост предложения способен снизить мировые цены на нефть на $5–10 за баррель и существенно изменить баланс сил на глобальном энергетическом рынке.

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