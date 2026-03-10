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Пит Хегсет: Только Трамп может решить, как долго продлится война

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  • 10.03.2026, 16:58
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Пит Хегсет: Только Трамп может решить, как долго продлится война
Пит Хегсет

Сроки окончания войны с Ираном неизвестны.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос журналистов, на каком этапе войны с Ираном находится США, передает BBC.

«Наша воля безгранична, но в конечном итоге президент определяет конечный результат достижения этих целей. Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что война не закончится на этой неделе. Очень скоро», — обозначил временные рамки глава Белого дома.

Журналисты спросили министра обороны США, какое послание он хотел бы передать американцам, которые не поддерживают войну — и то, как влиял Израиль на решение о нанесении удара по Ирану.

Глава Пентагона назвал Израиль сильным партнером, подчеркнув при этом, что США сосредоточены на своих собственных целях.

«Президент руководит и определяет, куда мы хотим двигаться», — сказал Хегсет.

Кроме того, он заявил, что «ни одна страна не принимает больше мер предосторожности для предотвращения ударов по гражданскому населению, чем США».

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