Пит Хегсет: Только Трамп может решить, как долго продлится война 7 10.03.2026, 16:58

1,502

Пит Хегсет

Сроки окончания войны с Ираном неизвестны.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отвечая на вопрос журналистов, на каком этапе войны с Ираном находится США, передает BBC.

«Наша воля безгранична, но в конечном итоге президент определяет конечный результат достижения этих целей. Американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что война не закончится на этой неделе. Очень скоро», — обозначил временные рамки глава Белого дома.

Журналисты спросили министра обороны США, какое послание он хотел бы передать американцам, которые не поддерживают войну — и то, как влиял Израиль на решение о нанесении удара по Ирану.

Глава Пентагона назвал Израиль сильным партнером, подчеркнув при этом, что США сосредоточены на своих собственных целях.

«Президент руководит и определяет, куда мы хотим двигаться», — сказал Хегсет.

Кроме того, он заявил, что «ни одна страна не принимает больше мер предосторожности для предотвращения ударов по гражданскому населению, чем США».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com