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У белоруса изъяли Ford с российскими номерами

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  • 10.03.2026, 17:01
  • 4,752
У белоруса изъяли Ford с российскими номерами

В чем причина?

В Орше сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Focus с российскими номерами. За рулем был гражданин Беларуси. Во время осмотра машины инспектор заметил признаки подделки номера кузова. Авто было изъято для проверки.

— Экспертиза показала, что маркировка кузова подверглась серьезным изменениям: на оригинальную номерную площадку была нанесена металлическая пластина с нанесенными на нее вторичными (поддельными) символами. В ходе исследования эксперту удалось установить подлинный идентификационный номер автомобиля, — сообщает подробности ГКСЭ.

Также установлено, что машину продали в России без прохождения процедуры перерегистрации. В ближайшее время авто будет возвращено своему законному владельцу.

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