В Беларуси готовятся важные изменения для автомобилистов

В Беларуси готовятся важные изменения для автомобилистов3
- 10.03.2026, 17:15
- 6,588
В ряде случаев машины смогут эвакуировать чаще.
На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. В документе есть и нововведения, которые напрямую касаются автомобилистов, заметили журналисты av.by.
Если эти изменения примут, водителей в Беларуси могут ждать сразу несколько заметных новшеств.
Мягче для бесправников
Одно из нововведений касается людей, которые ездят без действующих прав.
Сейчас минимальный штраф для таких водителей – 5 базовых величин (БВ). Но в проекте закона предлагают смягчить наказание, если водительское удостоверение просрочено.
Причем речь идет не только о водителе. Такие же правила будут действовать и в ситуации, когда владелец автомобиля передает управление человеку с просроченными правами.
В этом случае штраф может составить от 2 до 5 БВ. То есть нижнюю планку наказания предлагают снизить.
Эвакуировать машины смогут чаще
Также хотят расширить перечень случаев, когда сотрудники ГАИ смогут принудительно эвакуировать автомобиль.
Например, машину заберут на штрафстоянку, если:
- водитель совершил административные нарушения, предусмотренные статьями 18.14 и 18.15 КоАП, и нет другой возможности доставить автомобиль на место хранения
- водитель совершил правонарушение, предусмотренное частями 1–4 статьи 18.18 КоАП, из-за чего машина мешает движению или создает угрозу безопасности, а водителя нет рядом с автомобилем
- машина заняла место для инвалидов без соответствующего знака
- авто припарковано на месте для зарядки электромобилей.
Изменения для служебных авто
В проекте закона прописали и порядок покупки служебных машин.
Теперь планируют четко установить требования – например, к стоимости авто, ее производителю, а также к финансовому состоянию организации. У компании не должно быть просроченных долгов по зарплатам и платежам в бюджет.
В случае нарушения этих правил предусмотрены серьезные штрафы. Для должностных лиц – от 50 до 200 БВ, а для юридических (кроме бюджетных организаций) – от 100 до 1000 БВ.
Новшества для перевозчиков
Еще одна часть нововведений касается грузоперевозок.
Например, водителей иностранных перевозчиков смогут штрафовать, если у них не окажется действующего международного сертификата техосмотра или аналогичного документа. В таком случае штраф может составить от 10 до 30 БВ.
Также наказание предусмотрено за перегруз автомобилей – когда транспорт отправляют в рейс с превышением допустимого веса или габаритов на дорогах общего пользования без специального разрешения.
За это может быть штраф от 3 до 30 БВ, а для юридических лиц – от 50 до 100 БВ.
Кроме того, штрафы могут получить иностранные перевозчики, если выполняют внутриреспубликанские перевозки там, где это запрещено законодательством. Речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 15.7 КоАП (за исключением части 1).
В таком случае санкции могут составить от 20 до 50 БВ.