В Беларуси готовятся важные изменения для автомобилистов 3 10.03.2026, 17:15

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В ряде случаев машины смогут эвакуировать чаще.

На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект закона об изменении кодексов по вопросам административной ответственности. В документе есть и нововведения, которые напрямую касаются автомобилистов, заметили журналисты av.by.

Если эти изменения примут, водителей в Беларуси могут ждать сразу несколько заметных новшеств.

Мягче для бесправников

Одно из нововведений касается людей, которые ездят без действующих прав.

Сейчас минимальный штраф для таких водителей – 5 базовых величин (БВ). Но в проекте закона предлагают смягчить наказание, если водительское удостоверение просрочено.

Причем речь идет не только о водителе. Такие же правила будут действовать и в ситуации, когда владелец автомобиля передает управление человеку с просроченными правами.

В этом случае штраф может составить от 2 до 5 БВ. То есть нижнюю планку наказания предлагают снизить.

Эвакуировать машины смогут чаще

Также хотят расширить перечень случаев, когда сотрудники ГАИ смогут принудительно эвакуировать автомобиль.

Например, машину заберут на штрафстоянку, если:

- водитель совершил административные нарушения, предусмотренные статьями 18.14 и 18.15 КоАП, и нет другой возможности доставить автомобиль на место хранения

- водитель совершил правонарушение, предусмотренное частями 1–4 статьи 18.18 КоАП, из-за чего машина мешает движению или создает угрозу безопасности, а водителя нет рядом с автомобилем

- машина заняла место для инвалидов без соответствующего знака

- авто припарковано на месте для зарядки электромобилей.

Изменения для служебных авто

В проекте закона прописали и порядок покупки служебных машин.

Теперь планируют четко установить требования – например, к стоимости авто, ее производителю, а также к финансовому состоянию организации. У компании не должно быть просроченных долгов по зарплатам и платежам в бюджет.

В случае нарушения этих правил предусмотрены серьезные штрафы. Для должностных лиц – от 50 до 200 БВ, а для юридических (кроме бюджетных организаций) – от 100 до 1000 БВ.

Новшества для перевозчиков

Еще одна часть нововведений касается грузоперевозок.

Например, водителей иностранных перевозчиков смогут штрафовать, если у них не окажется действующего международного сертификата техосмотра или аналогичного документа. В таком случае штраф может составить от 10 до 30 БВ.

Также наказание предусмотрено за перегруз автомобилей – когда транспорт отправляют в рейс с превышением допустимого веса или габаритов на дорогах общего пользования без специального разрешения.

За это может быть штраф от 3 до 30 БВ, а для юридических лиц – от 50 до 100 БВ.

Кроме того, штрафы могут получить иностранные перевозчики, если выполняют внутриреспубликанские перевозки там, где это запрещено законодательством. Речь идет о правонарушении, предусмотренном статьей 15.7 КоАП (за исключением части 1).

В таком случае санкции могут составить от 20 до 50 БВ.

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