The Times: Варшава — лучший европейский город для отдыха на выходных 7 10.03.2026, 17:27

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Польская столица обогнала в рейтинге Барселону, Рим и Лиссабон.

Варшава была названа лучшим городом Европы для отдыха на выходные. Польская столица превзошла такие популярные туристические направления, как Барселона, Рим и Лиссабон.

В списке, составленном редакцией газеты The Times, подчеркивается, что Варшава сегодня является одним из самых привлекательных городов на континенте, пишет onet.pl.

Обоснование такого выбора в первую очередь основывалось на энергетическом положении города и его динамичных преобразованиях в последние годы.

Среди прочего, были отмечены следующие достижения:

— cочетание истории и современности, прослеживающееся в архитектуре и атмосфере города.

— высококачественная гастрономия – от местных блюд до ресторанов, отмеченных в международных путеводителях.

— богатое культурное предложение, включающее музеи, галереи, театры и мероприятия на открытом воздухе.

— многочисленные зеленые зоны, располагающие к прогулкам и отдыху.

— привлекательные цены для туристов из Западной Европы.

— безопасность и гостеприимство жителей.

По мнению авторов рейтинга, именно это разнообразие делает Варшаву идеальным местом для поездки на выходные как для тех, кто ищет культуру и историю, так и для тех, кто хочет насладиться хорошей кухней или сменить обстановку.

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