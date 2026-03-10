В Москве удивились 3 Витольд Янчис

10.03.2026, 17:36

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Угроза со стороны России заставляет ее соседей всерьез задуматься о ядерном оружии.

До начала полномасштабной войны в Украине, которую Москва развязала 24 февраля 2022 года, о подобном стратегическом решении в Европе публично почти никто даже и не заикался. Ядерное оружие перестало быть прерогативой нескольких государств, оно становится тактическим инструментом политики безопасности, и к нему все чаще обращаются — по крайней мере в мыслях — все соседи Российской Федерации.

Москва угрожает

Российские экспертов, политики и особенно пропагандисты регулярно пугают западные страны атомным оружием. Чаще прочих с подобными разговорами выступает зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

На сей раз поводом для его агрессивного заявления стала «информация» Службы внешней разведки о якобы имеющих место быть франко-британских планах поставить Украине ядерные боеголовки. Медведев предупредил: использование ядерного оружия по целям на Украине, а также ядерный удар по Великобритании и Франции будет законным и оправданным, если Лондон и Париж передадут Киеву ядерные технологии.

Служба внешней разведки России несет прямую ответственность за войну против Украины, а также за шпионаж и гибридные операции против Европы, и было бы как минимум недальновидно воспринимать её как надежный источник информации. Значит, Кремль распространяет эти сведения, чтобы продолжить милитаризацию России и усилить давление на западные страны.

Путин, опираясь в том числе и на подобную «информацию», как был получает право говорить, что «для российских властей развитие ядерной триады остается безусловным приоритетом, и страна продолжит наращивать потенциал и всех других родов и видов Вооруженных сил, повышать их боеготовность, мобильность, способность действовать в самых сложных условиях» – а также увеличивать численность вооруженных сил РФ: с начала войны она выросла примерно на 350 тысяч человек, или на 30%.

Стоит ли удивляться, что соседние с Россией страны не чувствуют себя в безопасности? В странах Балтии отлично помнят аннексию Советским Союзом Литвы, Латвии и Эстонии в 1940 году и последовавшие массовые депортации десятков тысяч человек вглубь СССР. Российские историки-пропагандисты предпочитают либо молчать о депортациях и систематическом терроре против населения балтийских стран, либо оправдывать их как якобы необходимую меру «борьбы с врагами народа».

Франция предлагает ядерный «зонтик»

Президент Эмманюэль Макрон выступил на базе ВМФ Франции Иль-Лонг в Бресте, где находятся атомные подлодки – носители ядерного оружия, и объявил о «переходе к концепции сдерживания нового уровня». Макрон назвал стратегических партнеров прямо — Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Макрон также сообщил, что Франция прекращает публиковать данные о арсенале и анонсировал первое минимум с 1992 года увеличение ядерного арсенала страны. Сейчас Франция располагает 290 боеголовками, которые могут быть запущены с подлодок и самолетов. По словам президента Франции, Париж готов к временной дислокации самолетов-носителей ядерного оружия территории союзников в Европе. Решения о применении ядерного оружия остаются исключительно за Францией.

Польша намерена «развивать собственный ядерный потенциал»

Кароль Навроцкий, президент Польши заявил, что Польша должна «развивать собственный ядерный потенциал» и что он как президент большой сторонник присоединения Польши к ядерному проекту. Навроцкий указывает, что говорит об этом в связи с угрозой со стороны России. Его слова фактически можно понимать так: «Польше нужно свое атомное оружие».

Дональд Туск, премьер-министр Польши, подтвердил, что Варшава участвует в переговорах с Францией и другими европейскими партнерами об укреплении ядерного сдерживания. Премьер Польши, подчеркнул что Польша «не хочет быть пассивной в вопросах ядерной безопасности». Заявления главы польского правительства означают, что Польша «в перспективе не возражает против появления атомного оружия на её территории», намеревается принимать активное участие в системе ядерного сдерживания.

В Финляндии меняют законы под ядерное оружие

Финляндия готовит поправки к Закону об атомной энергии и Уголовному кодексу, чтобы снять полный запрет на ввоз, транспортировку, хранение и обладание ядерными устройствами на своей территории, если это связано с обороной Финляндии и коллективной обороной НАТО.

Министерство обороны Финляндии утверждает, что цель — устранить юридические препятствия для полноценного участия в системе сдерживания НАТО, но одновременно отмечает, что это не означает автоматического размещения ядерного оружия в Финляндии. То есть — здесь и сейчас, атомные боеголовки на территории Финляндии не появятся, но если потребуется, то можно поспорить что появятся молниеносно.

Эстония и Литва готовятся

Маргус Цахкна, глава МИД Эстонии заявил, что страна готова принять на своей территории ядерное оружие союзника, если НАТО сочтет это необходимым в рамках оборонных планов. Цитирую:

Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет доктрины, в которой мы каким-либо образом исключали бы, если НАТО сочтет это необходимым в соответствии с нашими оборонными планами, размещение ядерного оружия, например, на нашей территории.

Гитанас Науседа, президент Литвы, подтверждает, что страна рассчитывает на ядерный зонтик США и НАТО. А Кястутис Будрис, министр иностранных дел Литвы, указывает, что Литва также должна «рассмотреть возможность размещения тактического ядерного оружия, когда мы видим, что в Беларуси, так близко к Литве, его развертывает Россия. Это средства, которые могут остановить противника даже на поле боя». Чтобы на территории Литвы появилось ядерное оружие, стране придется внести поправки в Конституцию. Сейчас предполагать, решат ли в Литве изменить Конституцию, было бы гаданием на кофейной гуще, но дискуссия идет на самом высоком уровне, и это показательно.

В программе США по ядерному сдерживанию сейчас участвуют Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и Турция, там на военных базах размещено американское ядерное оружие. Для его использования требуется одобрение президента США и руководства НАТО. Если предложение Парижа о расширении французского «ядерного зонтика» будет принято, атомное оружие появится в Польше, Нидерландах, Бельгии, Греции, Швеции и Дании, в перспективе — Финляндии, Литвы и Эстонии. Ни на территории Польши, ни на территории Финляндии, Литвы и Эстонии ядерного оружия западных стран не было.

В Москве — удивились

К дискуссиям в Европе по расширению и усилению ядерного сдерживания в Москве и Вашингтоне относятся сдержанно, но судя по всему по разным причинам.

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову представляется, «что проблема ядерного распространения начнет выходить из-под контроля». Так Лавров комментировал заявление президента Франции о планах Парижа по увеличению ядерного арсенала и размещению атомного оружия на территории других стран ЕС. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков сообщил, что «намерение французских властей продолжать наращивать ядерный арсенал мы можем расценивать как явление, которое способно создавать угрозы для национальной безопасности России».

Новиков только забыл добавить, что захватническая и по сути империалистическая война России против Украины, кратное увеличение вооруженных сил Российской Федерации, поток угроз и оскорблений со стороны российских чиновников и гибридная война против Европы — многие европейские государства тоже считают угрозой своей национальной безопасности. До такой степени, что готовы пойти на беспрецедентные шаги по размещению на своей территории атомного оружия.

Сюрприз для Вашингтона

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби сообщил, что «США были бы против того, чтобы такие страны, как Польша, Германия или государства Скандинавии самостоятельно создавали и получали ядерное оружие». Отвечая на вопрос о реакции Вашингтона, что если бы Польша, Германия или страны Северной Европы решили создать собственную национальную ядерную программу, Колби заявил, что США были бы против такого сценария:

Разумеется, мы бы, по крайней мере, решительно этому противостояли. Я не знаю, как именно выглядела бы такая гипотетическая ситуация, но мы выступаем против подобной возможности.

«Пепел Клааса стучит в сердцах» восточноевропейцев

Фактически это значит, что хотя в Вашингтоне и требуют от европейских партнеров по НАТО увеличения военных расходов, но попыткам Европы создать свою независимую архитектуру ядерного сдерживания — не рады. А с точки зрения Парижа, Берлина, Лондона и других стран ЕС, усиление и укрепление «ядерного зонтика», находящегося именно под европейским контролем — более чем имеет смысл. Особенно в свете того, что США в своей новой Национальной стратегии предполагают, что союзники по НАТО должны взять на себя основные усилия по защите собственных интересов.

Разработка и размещение европейскими государствами атомного оружия, если до таковой дойдет, — может оказаться кошмаром для Вашингтона и Москвы, но для соседей Российской Федерации такое оружие может оказаться единственным средством, которое обеспечит их существование как независимых государств.

В Кремле могут пугать, что появление ядерного оружия в Польше и странах Балтии сделает их приоритетной целью для удара. Но понимание того, что Вильнюс, Варшава, Таллинн, Рига и Хельсинки смогут бить по Москве, Санкт‑Петербургу, Новгороду, Казани и другим российским городам и что из‑за короткого подлетного времени такие ракеты будет чрезвычайно трудно перехватить, а следом прилетит еще больше французских, британских и американских боеголовок, лучше любого аспирина охладить разгорячённые мечтами о броске на Европу быстрее, чем любые переговоры и «гарантии безопасности».

Тем более, что миропорядок в котором худо-бедно, но главенствовало международное право — сменяет давно забытый нынешними поколениями мир, в котором кто сильнее, тот и прав. А угроза руинирования городов, геноцида, изнасилований, массовых депортаций, которым подвергается население аннексированных Россией территорий — более чем реальна. Все знают, что случилось в Буче и Мариуполе, когда их захватили российские войска.

Все в Польше помнят депортации и расстрелянных палачами в мундирах НКВД десятков тысяч польских военных в Козельске, тысячи и тысячи депортированных женщин, стариков и детей из стран Балтии в Сибирь и Казахстан. Как бы российские историки, политики и пропагандисты ни пытались, ни пыжились переписать историю и создать облик России, которая выступает в роли защитника невинных и угнетенных, кровь с ладоней отмыть не получится: слишком глубоко в кожу въелась.

Витольд Янчис, The Moscow Times

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