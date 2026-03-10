Минчанка не могла вселиться в квартиру 4 10.03.2026, 17:41

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Выбивать ключи пришлось через суд.

Ситуация, когда посторонние люди становятся сособственниками одной жилплощади, — не редкость. О том, как суд восстановил права собственника минчанке, которую совладелица не впускала в квартиру, рассказали «Минск-Новости» в прокуратуре.

Согласно ст. 44 Конституции государство гарантирует каждому право собственности и содействует ее приобретению. Собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами.

— Исходя из смысла положений Основного Закона государства никто не вправе воспрепятствовать собственнику жилого помещения в осуществлении его прав, — говорит прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень. — Вместе с тем нередко возникают конфликты между не имеющими родственных отношений гражданами, волей судьбы ставшими сособственниками одной квартиры и не смирившимися с необходимостью делить жилплощадь с посторонними людьми.

Так, к примеру, суд одного из районов Минска рассмотрел гражданское дело по иску минчанки о вселении и устранении препятствий в осуществлении права собственности ко второму собственнику столичной квартиры.

— При разрешении спора истица пояснила, что в судебном порядке за ней признано право собственности на одну вторую долю в спорной квартире, — продолжает Корень. — Другим собственником равной ее доли стала ответчица, которая ей родственницей не приходится и не признает истицу владельцем жилого помещения.

По делу было установлено, что ключи от принадлежащей в равных долях сторонам гражданского дела квартиры находились только у ответчицы, которая второй собственнице их не предоставляла, тем самым чинила препятствия в доступе в квартиру.

Суд удовлетворил требования истицы о вселении и обязал ответчицу передать ей ключи от входных дверей, ссылаясь на ст. 285 ГК, которая позволяет собственнику устранять любые нарушения его прав.

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