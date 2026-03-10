закрыть
15 июня 2026, понедельник, 18:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские пограничники сбили российский «Шахед» из стрелкового оружия

3
  • 10.03.2026, 17:45
  • 2,918
Украинские пограничники сбили российский «Шахед» из стрелкового оружия

Сверхвысокая точность стрельбы.

Военнослужащие 6-го пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали ударный дрон типа «Шахед» с помощью стрелкового оружия, сообщает МВД Украины.

Вражеский БПЛА-камикадзе был вовремя замечен нарядом при попытке пересечь воздушное пространство на северном участке границы.

Пограничники открыли плотный огонь из стрелкового оружия по движущейся цели. В результате точных выстрелов дрон был поражен в воздухе. «Шахед» взорвался и упал, не успев достичь намеченной цели. Пострадавших среди личного состава и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип