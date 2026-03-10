Украинские пограничники сбили российский «Шахед» из стрелкового оружия 3 10.03.2026, 17:45

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Сверхвысокая точность стрельбы.

Военнослужащие 6-го пограничного Волынского отряда Государственной пограничной службы Украины ликвидировали ударный дрон типа «Шахед» с помощью стрелкового оружия, сообщает МВД Украины.

Вражеский БПЛА-камикадзе был вовремя замечен нарядом при попытке пересечь воздушное пространство на северном участке границы.

Пограничники открыли плотный огонь из стрелкового оружия по движущейся цели. В результате точных выстрелов дрон был поражен в воздухе. «Шахед» взорвался и упал, не успев достичь намеченной цели. Пострадавших среди личного состава и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

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