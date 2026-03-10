Пентагон: США готовят самые сильные удары по Ирану 4 10.03.2026, 18:00

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Они будут нанесены сегодня.

Во вторник, 10 марта, США планируют задействовать против Ирана максимальное количество истребителей и нанести наиболее масштабные удары, чтобы добиться поставленных целей. Об этом на брифинге заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает CBS.

По словам главы Пентагона, на десятый день операции «Эпическая ярость» Иран оказался в сложном положении и несет серьезные потери.

Хегсет также отметил, что за последние сутки Тегеран выпустил минимальное количество ракет. Он раскритиковал иранские атаки по соседним странам в регионе Персидского залива, подчеркнув, что некоторые из них ранее считались союзниками Ирана.

Министр обороны США подчеркнул, что наиболее мощные удары направлены на достижение трех ключевых целей: уничтожение военно-морского флота Ирана, ликвидацию его ракетного арсенала и лишение страны возможности создать ядерное оружие.

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