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Белорусские предприятия продолжают не платить за потребляемую энергию

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  • 10.03.2026, 18:09
  • 4,138
Белорусские предприятия продолжают не платить за потребляемую энергию

Им грозят ограничить подачу газа.

В Беларуси продолжает работу республиканская комиссия по контролю за осуществлением расчётов за природный газ, электрическую и тепловую энергию. Из протокола заседания от 23 февраля видно, что белорусские промышленные гиганты продолжают не платить за энергию. Долги из 2025 года перетекают в 2026-й.

Так, большинство стеклозаводов Беларуси, МТЗ, Минский подшипниковый завод, «Свитанок», цементные заводы, БМЗ, «Гомсельмаш» и многие другие не погасили задолженность за прошлый год.

Их платежи за энергию перешли в 2026-й. На конец февраля от предприятий пробуют добиться хотя бы 50% оплаты за потребление в текущем году.

В качестве наказания комиссия грозит должникам ограничить подачу природного газа на 25%.

Документ в распоряжение редакции «Еврорадио» предоставила инициатива BELPOL.

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