Фридрих Мерц: Мы стоим на стороне Украины 1 10.03.2026, 18:14

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Андрей Бабиш и Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

События вокруг Ирана тесно связаны с агрессивной войной России.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что страны разделяют многие из целей США и Израиля, но «с каждым новым днем войны появляется все больше вопросов».

«Мы обеспокоены тем, что, по-видимому, не существует общего плана того, как эта война может быть быстро и убедительно завершена, — заявил Мерц. — Мы не заинтересованы в разрушении территориальной целостности Ирана, его государственности или его экономической жизнеспособности.

Сценарий, подобный тому, который мы наблюдали в Ливии, Ираке или других государствах региона, нанес бы ущерб всем нам. Это затрагивает нашу безопасность, наше энергоснабжение и потенциальные события, связанные с миграцией.

Мы не должны рассматривать драматические события вокруг Ирана в изоляции. Они тесно связаны с агрессивной войной России против Украины, и именно поэтому мы не должны ослаблять нашу поддержку Киева сейчас. В то время как другие партнёры выводят силы с восточного и северного флангов НАТО, мы продолжаем участвовать там».

Канцлер Германии заявил, что разделяет надежду на то, что эта война закончится быстро.

«Если она закончится быстро, мы также относительно быстро увидим нормализацию на нефтяных и энергетических рынках снова, — сказал он. — Поэтому, с нашей точки зрения — и с моей точки зрения — нет причин рассматривать вопрос об ослаблении санкций против России.

И если столкнуться с выбором между санкциями или солидарностью, наша позиция ясна: мы стоим на стороне Украины».

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