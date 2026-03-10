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Рассекречен первый в мире электрокроссовер с инновационной батареей

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  • 10.03.2026, 18:18
  • 5,610
Рассекречен первый в мире электрокроссовер с инновационной батареей

Опубликованы первые официальные фото MG4 X.

Новый MG4 X презентуют в ближайшие месяцы в Китае и он будет стоить до $20 000 в базовой версии. Об этом сообщает сайт Autohome (перевод - «Фокус»).

Электромобиль MG4 X отличается обтекаемым дизайном с плавными формами кузова и выраженным "носом". Раскосые фары соединены диодной полосой.

Запас хода MG4 X превысит 500 км
Фото: MG

Кроссовер построят на платформе хэтчбека MG4 Urban. Салон MG4 X 2026 не показали, однако известно, что его компоновка будет такой же, как и у собрата — с небольшим цифровым щитком приборов и крупным 15,6-дюймовым тачскрином.

Электрокроссовер MG4 X получит мультимедийную систему от Oppo, также комплектация будет включать панорамную крышу, камеры кругового обзора, парковочный автопилот, систему полуавтономного движения, подогрев сидений и руля.

Электрокроссовер будет богато оснащенным
Фото: MG

Новый MG4 X станет первым в мире электрокроссовером с твердотельной батареей. Если новый MG4 Urban получил ее в топовой версии, то в MG4 X она станет стандартной. Ее емкость составляет 53,95 кВт∙ч, а запас хода MG4 X составит 510 км. Быстрая зарядка на 80% займет 21 минуту.

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