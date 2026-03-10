Украинская разведка получила секретные документы о российских потерях 1 10.03.2026, 18:31

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Их озвучил Зеленский.

Украинская разведка получила ключевые документы с оценкой Россией собственных потерь на поле боя. В частности, зафиксировано изменение соотношения убитых и раненых: из 100% потерь — 62% убитых и 38% раненых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко.

По словам главы украинского государства, разведка тщательно анализирует имеющиеся данные о намерениях российского руководства воспользоваться ситуацией вокруг Ирана и возможным затягиванием военной операции США.

«Фактически это сейчас основной расчет России — усилить риски долгой войны на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, чтобы ослабить давление международного сообщества за войну против Украины, выйти из-под санкций партнеров и получить дополнительные ресурсы за счет колебаний цен на нефть и газ», — отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что у Киева есть сведения о намерении России добиваться полной отмены санкций в энергетической сфере. Украина уже разрабатывает меры противодействия и будет информировать своих партнеров.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что поручил разведке активнее работать по линии военного производства РФ, чтобы ограничивать потенциал российской агрессии, несмотря на глобальные геополитические вызовы.

«Сами россияне в закрытых официальных докладах оценивают свои безвозвратные потери в 1,315 млн человек — убитых и тяжело раненых. Есть основания полагать, что эти данные занижены», — отметил президент.

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