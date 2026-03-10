Комиссия ООН: Россия совершила преступление против человечности

Комиссия ООН: Россия совершила преступление против человечности8
Опубликован отчет.
Международная комиссия ООН назвала преступлением против человечности депортацию, нелегальное перемещение и насильственное исчезновение детей Россией с оккупированных территорий, а также военным преступлением задержку в репатриации этих детей в Украину. Об этом сообщили в Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений, совершенных во время войны России и Украины, передает «Радио Свобода».
Комиссия также опубликовала новый отчет, где подробно описывает результаты расследования за прошлый год.
«Собранные доказательства позволяют Комиссии прийти к выводу, что российские власти совершили преступления против человечности, такие как депортация и насильственное перемещение, а также насильственное исчезновение детей. Комиссия также подтверждает свой предыдущий вывод, что российские власти незаконно депортировали и перемещали детей, что является военным преступлением, и неоправданно задерживали их репатриацию, что также является военным преступлением», — говорится в документе.
Также комиссия определила, что действия России в отношении депортированных или перемещенных детей нарушали международное гуманитарное право и положения международного права в сфере прав человека и не были обоснованы наилучшими интересами ребенка.
В отчете комиссии говорится, что российские власти сознательно и систематически не раскрывают информацию о местонахождении детей, распределяют их по детским домам, отдают в приемные семьи, в некоторых случаях детей усыновляют российские семьи, несмотря на наличие у них родных в Украине. Это, по мнению комиссии, приравнивается к другому преступлению против человечности — насильственному исчезновению детей.