The Telegraph: Трамп может победить Иран без единого солдата 10.03.2026, 18:56

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Есть ключевой участок земли.

Захват американцами иранского острова Харк может дать президенту США Дональду Трампу возможность контролировать режим в Иране, не вводя войска на материковую часть страны, сообщает газета The Telegraph в материале «Крошечный остров, который может позволить Трампу победить Иран, не отправив ни одного солдата».

Остров расположен примерно в 24 км от иранского побережья Персидского залива и на нём находится главный экспортный нефтяной терминал страны, обеспечивающий около 90 % экспорта иранской сырой нефти.

Издание отмечает, что в рамках операции США «Эпическая ярость» одной из ключевых целей может быть захват этого острова. Контроль над ним позволит лишить Иран возможности экспортировать нефть и финансировать свои силы безопасности, поскольку доходы от нефти составляют почти 40 % бюджета страны. Поскольку остров удалён от материка, наземные силы Ирана практически не смогут эффективно противостоять американской операции.

Захват острова позволил бы также влиять на власть Ирана и даже свергнуть ее, а также получить контроль над крупнейшим в мире морским энергетическим коридором, пишет газета.

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