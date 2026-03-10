Украинские дроны уничтожили базу топлива в Макеевке и РЭБ в Донецке 1 10.03.2026, 19:08

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Силы специальных операций нанесли серию ударов по военным объектам российских войск.

Подразделения Front-strike ССО Украины поразили базу хранения и пункт распределения и выдачи горюче-смазочных материалов в Макеевке.

В Донецке украинские дроны также поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Волна-3», которую противник использовал для противодействия беспилотникам.

Представители Движения сопротивления на оккупированных территориях Донецкой области способствовали проведению этих ударов, предоставляя информацию о расположении объектов противника.

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