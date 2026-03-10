Сегодня пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 10.03.2026, 19:51

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«Ньюкасл» примет «Барселону», «Аталанта» – «Баварию».

Сегодня, 10 марта, состоятся четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026.

Charter97.org предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 10 марта (время – минское):

20:45. «Галатасарай» (Турция) — «Ливерпуль» (Англия);

23:00. «Аталанта» (Италия) — «Бавария» (Германия);

23:00. «Атлетико» Мадрид (Испания) — «Тоттенхэм» (Англия);

23:00. «Ньюкасл» (Англия) — «Барселона» (Испания).

Ответные матчи состоятся в среду, 18 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

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